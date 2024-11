Ilnapolista.it - Vicario ha giocato 60 minuti contro il City con la caviglia rotta: «Il calcio ti mette alla prova inaspettatamente»

Guglielmoè stato operato stamanidopo un brutto infortunio subito nel matchil Manchester. Per il portiere del Tottenham e della Nazionale italiana si prevede un lungo stop.: «A volte iltiin modi inaspettati: ho60all’Ethiad con una»Ha scritto su Instagram:A volte ilti regala emozioni forti, a volte tiin modi inaspettati. Ho60all’Ethiad con una, dando tutto quello che avevo per la squadra. Sfortunatamente non c’era modo di evitarlo. Avevo bisogno di operarmi. Sono deluso perché non potrò aiutare la squadra per un po’. Un enorme ringraziamento ai dottori e allo staff. L’operazione è andata bene e da domani lavorerò sodo per tornare più forte, in forma e pronto a dare di nuovo tutto per voi.