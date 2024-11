Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 26-11-2024 ore 18:15

DEL 26 NOVEMBREORE 18.05 ERICA TERENZIBEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAFILE SULLA COLOMBO IN DIREZIONE OSTIA TRA VITINIA E MALAFEDE.SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE TRA CASSIA BIS E SALARIA E TRA VIA DELLA BUFALOTTA E PRENESTINA.IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA LA-FIUMICINO E VIA TUSCOLANA.SUL TRATTO URBANO DELLA A24-L’AQUILA SI RALLENTA CON CODE TRA LA TANGENZIALE EST E IL RACCORDO IN USCITA.CODE A TRATTI SULLA-FIUMICINO TRA IL PONTE DELLA MAGLIANA E LA CRISTOFORO COLOMBO VERSO L’EUR.SULLA A24TERAMO, PER LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE, FINO A GIOVEDÌ 28 NOVEMBRE ISTITUITO IL RESTRINGIMENTO DELLA DELLA CARREGGIATA IN DIREZIONE, NEL TRATTO COMPRESO TRA VICOVARO MANDELA E CASTEL MADAMA.