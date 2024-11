Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 26-11-2024 ore 11:30

DEL 26 NOVEMBREORE 11.20 GIANGUIDO LOMBARDINUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL RACCORDO ANULARE SI SONO CONCLUSI I DUE INCIDENTI AVVENUTI IN PRECEDENZA, IL PRIMO IN CARREGGIATA INTERNA TRA BUFALOTTA E TIBURTINA E L’ALTRO, IN ESTERNA, TRA ARDEATINA E TUSCOLANA, LA CIRCONE STA RIENTRANDO NELLA NORMA SUI TRATTI INTERESSATI;SITUAZIONE INVARIATA, INVECE, SULLA FLAMINIA DOVE A SEGUITO DI UN INCIDENTE AVVENUTO AL KM 22 NEI PRESSI DI RIANO PERMANGONO CODE NELLE DUE DIREZIONI, RACCOMANDIAMO QUINDI LA DOVUTA ATTENZIONE;PASSIAMO AI CANTIERI ATTIVI: SULLA A1-NAPOLI, DALLE 22 DI STASERA E FINO ALLE 5 DI DOMANI 27 NOVEMBRE SARA’ CHIUSO PER LAVORI LO SVINCOLO DI VALMONTONE IN ENTRATA PER IL TRAFFICO DIRETTO A NAPOLI E IN USCITA PER QUELLO PROVENIENTE DA FIRENZE; IN ALTERNATIVA E’ POSSIBILE UTILIZZARE L’USCITA DI COLLEFERRO.