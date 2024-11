Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 26-11-2024 ore 09:45

DEL 26 NOVEMBREORE 9.35 GIANGUIDO LOMBARDINUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE: NEL DETTAGLIO IN CARREGGIATA INTERNA, CON CODE A TRATTI TRA SETTEBAGNI E TIBURTINA E PIU’ AVANTI TRA CASILINA E LAURENTINA, E IN CARREGGIATA OPPOSTA A PARTIRE DALLA PRENESTINA FINO ALLA VIA DEL MARE;VERSO LO STESSO RACCORDO CODE SULLA DIRAMAZIONESUD, A PARTIRE DA TORRENOVA, MENTRE IN ENTRATA VERSO IL CENTRO SI PROCEDE A RILENTO SULLA-FIUMICINO, TRA PARCO DE MEDICI E VIALE ISACCO NEWTON, E SULLE CONSOLARI AURELIA, FLAMINIA SALARIA E APPIA, A PARTIRE DALLO STESSO RACCORDO;CODE ANCHE SU VIA CRISTOFORO COLOMBO, TRA ACILIA E VIA DI MALAFEDE SEMPRE IN DIREZIONE DELLA CITTA’DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ E’ TUTTO, A PIU’ TARDI Servizio fornito da Astral