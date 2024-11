Viterbotoday.it - "Via San Pellegrino e piazza San Lorenzo ridotte in uno stadio pietoso, a quando i lavori?": la segnalazione di un lettore

Leggi su Viterbotoday.it

Leggendo il nuovo programma dall'amministrazione comunale di Viterbo riguardo ivari che verranno eseguiti al centro e in periferia nell'anno 2025, rimango deluso nel non vedere inseritidi rifacimento del piano stradale di via SanSanin uno.