Trevisotoday.it - Velodromo di Spresiano, Mosole cede gratuitamente il terreno al Comune

Leggi su Trevisotoday.it

Remoha cedutoaldil'area dove sorgerà il nuovodi via Vittorio Veneto. Un'acquisizione di cui si discuterà martedì sera, 26 novembre, in una seduta d'urgenza del consiglio comunale dove non è da escludersi un nuovo confronto con le opposizioni.