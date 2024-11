Vangelo di oggi 26 Novembre 2024 | Lc 215-11 | Commento di Papa Francesco

Lalucedimaria.it - Vangelo di oggi 26 Novembre 2024: Lc 21,5-11 | Commento di Papa Francesco

Meditiamo il Vangelo del 26 Novembre, iniziando la giornata con una profonda riflessione sulla Parola del Signore. Nel Vangelo di oggi, Gesù dice: «Verranno giorni nei quali, di quello che vedete, non sarà lasciata pietra su pietra che non sarà distrutta». Martedì della 34.ma settimana del tempo ordinario Dal Vangelo secondo Luca Lc 21,5-11