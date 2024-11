Vakifbank-Milano in tv | data orario e diretta streaming Champions League femminile 2025 volley

Leggi su Sportface.it

Sta per terminare l’attesa per, partita valevole per il primo turno della Pool C della Cev2024/di. Grande attesa per questo big match, che vede confrontarsi due delle squadre più forti d’Europa, entrambe imbattute nelle prime due uscite. Da una parte le turche allenate dal coach italiano Giovanni Guidetti, dall’altra ci sono le ragazze di Stefano Lavarini, che vanno a caccia di riscatto dopo il pesante ko interno rimediato contro Conegliano in campionato. Si preannuncia grande battaglia, in palio c’è il primo posto nel girone: chi la spunterà? L’appuntamento è per le ore 17.30 italiane di giovedì 28 novembre al Hala Widowsiskowo Sportowa Bbosir di Bielsko-Biala, in Polonia. Di seguito, le informazioni per seguire inla sfida traIstanbul e Numia Verodella massima competizione continentale per club.