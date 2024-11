Sbircialanotizia.it - ‘Una poltrona per due’ torna al cinema in versione restaurata

A 40 anni dal suo debutto, il cult natalizio arriva sul grande schermo come evento speciale solo il 9, 10 e 11 dicembre 'Unaper due' di John Landisal. Il cult natalizio per antonomasia arriva sul grande schermo come evento speciale solo il 9, 10 e 11 dicembre grazie ad Adler .