Un pianeta ci vuole... c’è nessuno?. Ecologia e comicità sul palco

Questa sera alle 21 Ugo Dighero e Daniele Ronco inaugureranno il cartellone di Teatro comico del Comunale Walter Chiari di Cervia con lo spettacolo ’Unci. c’è?’. (spettacolo diretto da Luigi Saravo). Alimentazione, trasporto e sovraffollamento. Secondo la scienza sono questi i cardini su cui agire per invertire la rotta che sta portando la specie umana verso l’ineluttabile rischio di estinzione. La “rivoluzione green” trae linfa dalla consapevolezza di quanto le azioni del singolo abbiano una ricaduta sul sistema globale. L’uomo invece è portato a demandare la soluzione dei problemi ambientali alla politica, alla scienza, alla tecnologia. Dietro a questo scarico di responsabilità c’è il concetto di rinuncia. Un muratore, Pino, interpretato dal poliedrico Ugo Dighero, si ritrova catapultato in un “non luogo in un non tempo”, costretto a interrogarsi sulle proprie scelte individuali.