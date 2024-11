Ecodibergamo.it - Un museo virtuale per la Valle d’Astino

Leggi su Ecodibergamo.it

UNIVERSITÀ. L’idea lanciata nell’ambito dell’accordo con l’Heritage Institute per promuovere il patrimonio culturale. Il rettore: «Al via una scuola di formazione». Bombardieri (Mia): «Un riconoscimento per il lavoro di recupero».