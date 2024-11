Ravennatoday.it - Un inizio dicembre da favola nelle botteghe del Girolamo District

Leggi su Ravennatoday.it

Domenica 1°dalle 15 viaRossi si trasforma in un borgo incantato, dove vivere in ogni bottega una piccola fiaba e lasciarsi avvolgere dalla magia del Natale. Natale inRossi è un invito a vivere il Natale in modo autentico, trascorrendo un pomeriggio in questa via del.