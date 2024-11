Palermotoday.it - Un imprenditore di Genova con ambizioni da narcos: le nuove insospettabili alleanze di Cosa nostra

Leggi su Palermotoday.it

Undi, con grandi: non solo quella di espandere i propri affari in Sicilia, ma anche di potenziare un traffico di cocaina dal Sud America all’Italia. Ecco ledi. Lui si chiama Gabriele Silvano e come gancio aveva Salvatore.