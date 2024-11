Amica.it - Un gioiello speciale è per sempre e diventa una parte di te. La scelta dove acquistarlo, quindi, è molto importante. Noi ve ne suggeriamo tre a Milano, Torino e Roma

Haruko ItoI nomi dei suoi gioielli rappresentano in modo poetico i concetti associati alla filosofia orientale e alla natura. Lei è la giapponese Haruko Ito, 30 anni. Adesso vive aha aperto il suo atelier in Brera.Su richiesta del cliente si realizzano pezzi personalizzati di tutte le collezioni. Ogni pezzo è realizzato con pietre preziose, semipreziose e metalli selezionati poi assemblati in un laboratorio orafo specializzato.via Tivoli, 8www.haruko.itDettaglio di una collana di Haruko Ito.Jamais sans toiNel 2011 le sorelle Camilla e Valentina Gallo hanno deciso di fondere le loro passioni per l'oreficeria e la ceramica artistica dando origine a Jamais Sans Toi, letteralmente "mai senza di te", un laboratorio delcontemporaneo.