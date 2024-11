Iodonna.it - Un album che celebra i 70 anni di Fiorella Mannoia, con freschezza, impegno e un messaggio potente. "Disobbedire"

Milano, 26 nov. (askanews) – Unchei 70di, cone un. “” impreziosito dalle collaborazioni con Francesca Michielin, Federica Abbate, Piero Pelù e Michele Bravi, disegna il ritratto di una delle più grandi interpreti della musica italiana.“quando la nostra coscienza ti dice che qualcosa non è giusto, quando ti stanno imponendo qualcosa che non ritieni giusto che la tua coscienza rifiuta e allora sì,diventa non solo un diritto ma anche un dovere”. Leggi anche › Daad Annalisa: i big della musica in concerto per la pace Nove brani che fondono amore e consapevolezza, speranza e denuncia, ma che guardano al nostro tempo.