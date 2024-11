Ilgiornaleditalia.it - Ultimo sondaggio televoto Grande Fratello, percentuali oggi: ribaltone fra due donne, una crolla

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Anticipiamo l'esito deldelgrazie alledei sondaggi per la puntata di martedì 26 novembre 2024 L'suldelmostrache non lasciano spazio ai dubbi sul verdetto per la puntata di martedì 26 novembre 2024.