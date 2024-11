.com - Ultimo pubblica a sorpresa il brano La parte migliore di me

ilLadi me, una dedica per il figlio in arrivoLadi me, il nuovodito sotto etichetta indipendenteRecords e distribuito da Believe, uscirà stanotte a. Una dedica a cuore aperto, intima, profonda e più che mai sentita a una nuova vita che sta per iniziare, caratterizzata da una melodia che intreccia il suono del pianoforte con l’intensità degli archi.Capace come pochi di raccontare emozioni universali con la sua musica, il cantautore romano, in attesa del primogenito, gioca a immaginare, ancor prima di poterlo abbracciare, i tratti del piccolo e tra affettuosi contrasti si interroga su chi diventerà. Con Ladi meconsegna ancora una volta il cuore in mano al pubblico e aggiunge un nuovo importante tassello al suo percorso artistico, che lo traghetta sempre più verso il live del prossimo anno.