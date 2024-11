Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 26-11-2024 ore 18:10

dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno Ester in primo piano tre quel libro ad un pazzo Secondo me devi svegliarmi domani presidente americano biden francese Macron annuncerà non c’è stato il fuoco tra Israele ed hezbollah il gabinetto Netanyahu si riunirà per votare sull’intesa il Libano è stato informato di una tregua entro poche ore ma gli Stati Uniti parlano di un accordo vicino non finalizzato in Israele intanto laburisti contro due collaboratori del primo ministro avrebbero preso soldi dai sostenitori di hamas in Qatar per l’immagine del paese in occasione dei mondiali di calcio del 2022 il ministro degli Esteri italiani Apri il G7 esseri di Fiuggi Anagni dove ti cercherà una linea comune sui mandati d’arresto per noi andiamo negli Stati Uniti Donald Trump minaccia la Cina via frutto di una ulteriore tariffa del 10% su tutti i suoi prodotti esportati negli Stati Uniti finché non metterà fine al traffico droga negli Stati Uniti in particolare di fentanil ho avuto molti colloqui con la Cina scrive sul suo Social sul enormi quantità di droga in particolare fentanyl spedite negli Stati Uniti ma senza alcun risultato e droga sta pulendo il nostro paese principalmente attraverso il Messico livelli mai visti prima Inoltre ho promesso di firmare con uno dei suoi primi ordini esecutivi nel giorno del suo insediamento L’opposizione a Messico e Canada di una tariffa del 25% su tutti i prodotti in arrivo negli Stati Uniti finché non metteranno fine al traffico di droga in particolare il fentanyl e di migranti illegali Nettuno vincerà una guerra commerciale una guerra tariffaria la replica della Cina Italia non abbiamo fatto abbastanza per proteggere le donne che ti richiamo ieri del Presidente della Repubblica Mattarella nella giornata internazionale contro la violenza sulle donne il governo prepara un testo unico delle norme Mattia nel banco una nuova polemica con la Premiere Giorgia Meloni e le leader della Lega Matteo Salvini che tornano ad affermare che l’aumento di maltrattamenti abusi corrisponde la crescita dell’immigrazione contro con le opposizioni nel report della criminalpol aumento dei casi di stalking violenza sessuale un fenomeno definito ormai strutturale in Europa una donna su tre ha subito violenza di genere in chiusura la cronaca larimar annaloro si è suicidata questa la tesi del procuratore per i minori di Caltanissetta che ha comprato Tampa sulla morte della quindicenne il cui corpo è stato trovato lo sforzo 5 novembre nella pineta di casa a Piazza Armerina nell’ennese con i dati in nostro possesso e possiamo dire che si tratta di un suicidio con Marco è compatibile da soffocamento ripensamento con assenza di lesività e te lo indotta la procura procede ancora a carico di ignoti oltre che per istigazione al suicidio anche per la diffusione di immagini illecite e detenzione di materiale pornografico in particolare è emerso nel corso di una conferenza stampa organizzata dai PM era l’ultima notizia Grazie per averci seguito le muse torna nella prossima edizione In collaborazione con Agenzia Italia Stampa