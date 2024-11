Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 26-11-2024 ore 12:10

dailynews radiogiornale ritrovate raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio le difese aeree siamo in apertura a parlare di guerra e russi avanzano nel donex di Parigi e Londra non escludono l’invio di dicevamo delle difese serie che hanno abbattuto La notte scorsa 39 droni ucraini su 6 regioni del paese sul territorio della Crimea occupata l’ho reso noto il Ministero della Difesa di Mosca come riporta interpark 24 venivo lì senza pilota sono stati distrutti nella regione di rostov 5 nella regione di Brian treni ragioni di belgorod 3 nella regione di gusto uno nella regione di olio 1 nella regione di voronezh della Crimea occupata così si legge in un comunicato impagnatiello è stato condannato all’ergastolo per aver ucciso a coltellate la fidanzata Giulia Tramontano di 29 anni incinta di 7 mesi il 20 maggio 2023 al Senago in provincia di Milano l’ho deciso ieri a corte di Assise al termine del processo di primo grado per omicidio volontario pluriaggravato interruzione di gravidanza non consensuale e occultamento di cadavere con la direzione alla Casa Bianca Donald Trump a vedere i soldi anche tutti o quasi i suoi guai giudiziari procuratore speciale jacksmith ha Infatti chiesto ai rispettivi giudici di archiviare i progetti Federal i pendenti per l’assalto al capitolo del 6 gennaio 2021 e le carte segrete conservate a mar-a-lago Nel primo caso la giudice Tania ha accolto l’istanza nel giro di poche ore smette sia di fronte al fatto che la politica del divertimento di Giustizia proibisce di perseguire un presidente in carica e che non ci sarebbe il tempo per un dibattimento prima dell’insediamento del Tycoon Il 20 gennaio un altro funzionario dei Marsi in Libano afferma che il gruppo per il TNT e sosteranno cessate il fuoco tra il suo Ministero e la situazione che si sta vivendo in Raid israeliani hanno ucciso almeno 31 persone in Libano nelle24 ore ogni annuncio di città del fuoco il benvenuto dicono e sborra è stata a fianco del nostro popolo e ha fatto sacrifici significativi dice Osama ad un membro della politica del Movimento all’emittente libanese al mayadeen che è considerata politicamente alleata di Bollate non ci sono stati i commenti su un potenziale c’è stato il fuoco gli danno da parte dei leader via marzo del gruppo più piccolo Gigi Hadid l’amica palestinesi con sede a Gadda da cittadino italiano Vorrei sapere se tutto sotto controllo non vorrei che qualcuno volesse firmare l’accordo BPM Monte Paschi per fare un favore ad altri però c’è Bark italiano dormiamo sonni tranquilli Forse così il vicepremier è leader della Lega Matteo Salvini a margine dell’evento Italia direzione nord a Milano rispondendo a una domanda sul offerta pubblica di scambio volontaria lanciata da UniCredit sul banco BPM noi per il momento ci fermiamo qui Vi auguro intanto buona giornata e un buon proseguimento di ascolto restate in nostra compagnia In collaborazione con Agenzia Italia Stampa