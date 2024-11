Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 26-11-2024 ore 11:10

dailynews radiogiornale Ben ritrovati raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale into di notte di tensione in proteste vandalismi a Milano nel quartiere periferico di Corvetto dove oltre 100 giovani sono scesi in strada contro le forze dell’ordine per la morte di rami aigami il 19enne morto in un incidente stradale inseguimento dei Carabinieri sono stati accesi roghi lanciato i petardi bottiglie contro la polizia che ha risposto con cariche di alleggerimento e lacrimogeni contro la folla un 21enne stato arrestato il 22enne che era con il diciannovenne scooter non si è fermata un’altra dei Carabinieri ed è scattato un inseguimento per le strade di Milano fino allo schianto con la morte di Elvis Presley alla guida di un’auto rubata scatenato un inseguimento di 60 chilometri con polizia e carabinieri tra Lodigiano Piacentino Milanese per poi schiantarsi sabato sera ma la vicenda è stata resa solo in questeore ragazzino era volante Ford Ka rubata siamo in coda non diciottenne all’altezza di Codogno è stato intercettato dai carabinieri andiamo in medioriente la tregua in Libano sembra un Finalmente un pazzo secondo i media italiani in americani Joe biden e francese Emmanuel Macron annunciano il cessate il fuoco tra Israele ed hezbollah il governo italiano si riunirà per votare su Intesa Mentre il governo libanese stato informato di una tregua entro che ore di Stati Uniti parlano tuttavia di accordo vicino ma non finalizzato Ma per il ministro israeliano Benjamin la tregua è un errore storico arrivano nuova buona notizia per Donald Trump operatore speciale jacksmith archiviato il procedimento per l’assalto a Capitol Hill e annunciato che lascerà cadere anche Lidl contro il presidente è eletto per i documenti segreti portati a Mara lago è una grande vittoria per lo stato di diritto ha commentato il daikon Beppe Grillo ha chiesto formalmente la ripetizione della votazione della Costituente del MoVimento 5 Stelle che si è chiusa domenica la Carmen Nova Grillo ha comunicato la sua volontà di vedere le votazioni a partire da quelle che mettono in discussione il suo ruolo di grande la replica di Giuseppe Conte un estremo tentativo di sabotaggio e ci fermiamo qua buon proseguimento di ascolto in nostra compagnia In collaborazione con Agenzia Italia Stampa