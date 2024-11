Liberoquotidiano.it - Ue: Ciriani (Fdi-Ecr), 'sostegno a piena adesione Romania e Bulgaria'

Roma, 26 nov. (Adnkronos) - "aspirano da tempo a completare il percorso die noi non possiamo non apprezzare il lungo lavoro svolto dai due Paesi per soddisfare i criteri tecnici richiesti ed esprimere il nostro convinto”. Così l'eurodeputato di Fratelli d'Italia-ECR Alessandro, componente della Commissione LIBE, intervenendo oggi in Plenaria a Strasburgo.E continua in merito alla dichiarazione della Commissione sulladellae dellaallo spazio Schengen: necessità urgente di sopprimere i controlli alle frontiere terrestri interne: “Resta, tuttavia, un dato che non possiamo ignorare: nello stesso momento in cui parliamo di abolizione dei controlli alle frontiere per loro, altri Paesi li ripristinano come conseguenza di un'immigrazione irregolare che preoccupa e non permette alcuna razionale politica di inclusione ma, al contrario, alimenta povertà economica, culturale e criminalità”.