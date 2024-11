Sbircialanotizia.it - Ucraina, la rivelazione del disertore russo: “Armi nucleari in piena allerta a inizio invasione”

Leggi su Sbircialanotizia.it

Laalla Bbc di un ex ufficiale: "Stato didurato tre settimane, eravamo pronti per un attacco nucleare" Il giorno dell'dell'dell'da parte della Russia sono state messe in stato dile basi delle forze strategiche con lerusse, per la prima volta al di fuori di .