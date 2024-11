Ucraina asse Mosca-Pyongyang allarma Cina | silenzio su soldati Nordcorea

Leggi su Ildenaro.it

(Adnkronos) –Lanon vede di buon occhio il riavvimento e la crescente cooperazione tra Corea del Nord e Russia. A dirsene convinto è stato il vicesegretario di stato americano Kurt Campbell, dando il proprio contributo al dibattito tra i partner asiatici degli Stati Uniti sulla posizione cinese. Ildi Pechino, secondo il ministero degli Esteri giapponese, sarebbe un chiaro segnale di questo disagio e del timore che la collusione militare sull’possa favorire la spinta americana a tessere una rete di alleanze con la Corea del Sud e il Giappone in Asia orientale. Finalizzata, per la, a limitare il suo potere. Il gesto conciliante recentemente compiuto da Pechino nei confronti del Giappone – cui ha annunciato l’intenzione di rimuovere una boa di segnalazione installata all’interno della zona economica esclusiva giapponese vicino alle isole Senkaku, amministrate da Tokio, nel Mar Cinese Orientale – viene visto come il segno di uno sforzo volto a incoraggiare quanti in Giappone non vogliono essere coinvolti in un conflitto con ladiretto dagli Usa.