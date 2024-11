Fanpage.it - Uccise due prostitute a Sarzana nel 2022, Daniele Bedini patteggia in appello: ergastolo ridotto a 30 anni

Leggi su Fanpage.it

, il falegname di Carrara a processo per i femminicidi di Nevila Pjetri e Camilla Bertolotti, commessi nel giugno, hato una condanna a 30. In primo grado era stato condannato all'. Orapotrà usufruire in anticipo di benefici, come i permessi di lavoro.