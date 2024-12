Lookdavip.tgcom24.it - Tutti gli outfit di Diletta Leotta a La Talpa

Con la vittoria di Alessandro Egger e la rivelazione della “”, Lucilla Agosti, si è conclusa questa edizione del reality di Canale 5. La conduttrice, al suo esordio in un ruolo del genere, si è dovuta destreggiare tra le prove, le rivalità tra i concorrenti e il nuovo format del programma. Lainfatti è stato anche un esperimento innovativo che ha voluto proporre gran parte dei contenuti su Mediaset Infinity.La “nuova”con i concorrenti de LaNella nuova veste di format non solo televisivo, Laha voluto puntare a un target più giovane. L’approccio tecnologico non è solo di posizionamento del contenuto, ma ben visibile anche in scena. Dai tablet ai lettori di impronte, alle ambientazioni, l’intento era ben chiaro. Va probabilmente nella stessa ottica la scelta della conduttrice, 33enne, forte di una enorme platea social, seguitissima nel mondo sportivo, al centro del gossip dai diversi anni.