Unlimitednews.it - Turismo subacqueo, approvato il primo ddl

Leggi su Unlimitednews.it

ROMA (ITALPRESS) – Arriva la prima disciplina sul. La norma è parte del Disegno di legge, varato in Consiglio dei ministri, che punta, tra le altre cose, a mappare degli itinerari marini e individuare criteri di sicurezza e rilevanza paesaggistica, faunistica, archeologica e culturale. Sono previsti parametri specifici per individuare le zone di interesse turistico, che includono: sicurezza, in termini di valutazione delle condizioni ambientali favorevoli per l’immersione; rilevanza paesaggistica e faunistica, ossia aree con habitat suggestivi e una ricca varietà di fauna marina; rilevanza archeologica e culturale. Un’iniziativa legislativa che introduce nuove disposizioni in materia di coordinamento delle politiche del mare, prevedendo anche apposite misure per le isole minori.