Trevisotoday.it - Trucca i documenti per il reddito di cittadinanza, 51enne condannato

Leggi su Trevisotoday.it

Avrebbe ricevuto per un anno e mezzo circa 8 mila euro sotto forma deldi. Ma non ne avrebbe avuto diritto. Per questo undi Oderzo è statooggi 25 novembre in abbreviato a 10 mesi e 20 giorni di reclusione per indebita percezione di erogazioni pubbliche e.