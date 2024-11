Ilrestodelcarlino.it - Tragedia sulla Flaminia, nell’incidente muore un 26enne

Ancona, 26 novembre 2024 – Un tragico incidente, questa mattina, è costato la vita ad un anconetano di 26 anni. Lo schianto ha coinvolto tre auto e una moto in viatra Torrette e Collemarino all'altezza del distributore di carburante e di Villa Adria. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane era alla guida del suo motociclo quando si è scontrato con le auto. L'impatto è stato violentissimo e non ha lasciato scampo al. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118, i vigili del fuoco e la polizia municipale, ma per il giovane non c'è stato nulla da fare. A seguito dell'incidente, la viaè rimasta a lungo bloccata in entrambe le direzioni, causando lunghe code e notevoli disagi alla circolazione. Le cause dello schianto sono ancora al vaglio degli inquirenti, che stanno effettuando i rilievi per ricostruire la dinamica esatta.