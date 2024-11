Romadailynews.it - Traffico Roma del 26-11-2024 ore 17:00

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità proseguono i lavori su via del Foro Italico con riduzione di carreggiata tra via Salaria e viale di Tor di Quinto nelle due direzioni frequenti alla formazione di rallentamenti per lavori di potatura in via dei Cerchi attive modifiche alla viabilità tra piazza di Porta Capena e via dell’Ara massima di Ercole prestare attenzione alla segnaletica termine interventi previsto per il prossimo 29 novembre per consentire le operazioni di montaggio delle luminarie natalizie a partire dalla mezzanotte mezza sarà chiuso il tratto di via del Corso tra Piazza Venezia e largo Chigi riapertura alle 5 di domattina proseguono i lavori di riqualificazione del deposito di Porta Maggiore Pertanto fino al primo dicembre le linee tram 25 8:14 sono sostituite integralmente da bus Fino al prossimo 29 novembre tra le 23 e le 6 del mattino chiuse le rampe di entrata e di uscita della tangenziale est da viale Castrense a Largo Passamonti prestare attenzione alla segnaletica maggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito