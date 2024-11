Romadailynews.it - Traffico Roma del 26-11-2024 ore 15:30

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità per la manutenzione delle alberature su Viale di castelporziano tra Viale Wolf Ferrari e via Canazei fino al 29 novembre deviatore linea di bus 06 cantieri in via tacchi Venturi modifiche alla viabilità in via Latina in via Crivellucci deviata la linea 87 questa domenica Nuovo appuntamento con la giornata ecologica la seconda della stagione 2004-2005 previsto lo stop alprivato il divieto di circolazione Come di consueto sarà attuato all’interno della fascia verde Conto alla rovescia per il ritorno dei tram sui binari delle linee 238 saranno riattivate da lunedì 2 dicembre dal 6 dicembre tornerà regolare l’orario della MAC le ultime corse dei treni dai capolinea alle 23:30 dalla domenica al giovedì e al 130 il venerdì e il sabato sulla rete tram app delle linee 23 e 8 le altre saranno riattivate dal 20 gennaio In collaborazione con Luce Verde infomobilità