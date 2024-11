Romadailynews.it - Traffico Roma del 26-11-2024 ore 10:30

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilitàcongestionato sul tratto Urbano della A24 e sulle consolari casse al Salaria e Flaminia rallentamenti in via di Tor Cervara per un grave incidente avvenuto all’altezza di via Eneide per eseguire gli accertamenti via di Tor Cervara è stata chiusa tra via Tiburtina e via di Cervara risentimenti alla circolazione anche in via Tiburtina code sulla Togliatti e sull’app in direzione dicon auto in via Latina in via Crivellucci per il cantiere in largo tacchi Venturi manifestazione di tassisti in via Capitan Bavastro rallentamenti asud e rallenta anche sul viadotto della Magliana e sulla Portuense In collaborazione con Luce Verde infomobilità