Traffico Roma del 26-11-2024 ore 08:00

LuceverdeBuongiorno e ben trovati dalla redazione chiusa via di Tor Cervara a causa di un incidente difficile la situazione delsul Grande Raccordo Anulare sulla carreggiata interna dalla Tiburtina che dalla Prenestina all’ardeatina altri allenamenti in carreggiata esterna tra laL’Aquila e la Nomentana gente adesso ilsul tratto Urbano della A24Teramo con code sull’intero percorso in direzione della tangenziale est stessa situazione sulla diramazione disud da Torrenova al Grande Raccordo Anulare code sulla tangenziale est tra la batteria Nomentana & via dei Campi Sportivi direzione Stadio Olimpico tra via Prenestina & viale Castrense verso San Giovanni La polizia locale Ci segnala un incidente in via della Batteria Nomentana all’altezza della circonvallazione Nomentana file sulla Cassia 3 La storta e Tomba di Nerone e sulla Flaminia da Labaro a via Due Ponti code anche sulla Salaria da Villa Spada via dei Prati Fiscali e sulla Tiburtina a partire da via di Casal Bianco congestionato viadotto della Magliana tra Viale Isacco Newton e via del Cappellaccio indicazione via Laurentina nel quadrante sottocoda tratti sulla Pontina a partire da Pomezia fino al Raccordo con le anche sulla Ardeatina da Falcognana a via di Vigna Murata e sull’Appia da Ciampino alle Capannelle per i dettagli di queste ed altre notizie potete consultare il sito