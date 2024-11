Tg24.sky.it - Traffico di droga e armi, 46 persone colpite da ordinanza cautelare a Crotone

Leggi su Tg24.sky.it

Nell’ambito del contrasto aldi, la polizia diha dato esecuzione in queste ore ad un’emessa dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Catanzaro, su richiesta della procura della Repubblica, nei confronti di 46. Tutte, nello specifico, sono accusate di appartenere ad una associazione armata finalizzata alillecito di sostanze stupefacenti, attiva nella stessa provincia calabrese, oltre che di reati in materia di stupefacenti e. Come riferito dalla polizia in una nota, in seguito alle indagini, condotte dai poliziotti della squadra mobile e supportate da complesse attività tecniche, è emersa "l’esistenza di un’associazione criminale armata capeggiata da alcuni soggetti della città pitagorica, già gravati da precedenti".