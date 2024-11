Firenzetoday.it - Tradito dal navigatore, tir resta incastrato in curva: devono intervenire pompieri e polizia municipale / FOTO

Leggi su Firenzetoday.it

Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeTodayIl conducente sarebbe stato “” dal, che gli ha mostrato la strada più breve per arrivare a Montelupo, quando in realtà avrebbe dovuto raggiungere Montemurlo. Peccato che la strada in questione fosse tutt'altro che.