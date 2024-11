Sbircialanotizia.it - Tour de Ski, Roda: “Val di Fiemme perfetta. Grande fiducia per Milano-Cortina 2026”

Leggi su Sbircialanotizia.it

Le parole del presidente della Fisi verso i prossimi eventi di Coppa del Mondo Per Flavio, la Val diè una scelta vincente per l’Italia che guarda a: “Parliamo di un territorio importante per lo sci nordico, con una storia ormai consolidata”. Il presidente della Fisi, la Federazione Italiana Sport .