Torna il Premio Caravella Tricolore promosso dalla Fondazione An (giovedì 29). I premiati

28 novembre il, consuetudine collaudata ormai da anni e patrocinataAlleanza nazionale. Appuntamentoprossimo alle ore 17,30 al Circolo Montecitorio (via del Campi Sportivi 5- Zona Acqua acetosa). Giornalismo, letteratura, politica, arte e scienza, questi gli ambiti deiche si sono messi in luce coniugando qualità, impegno e coerenza ideale. Ilorganizzato da Domenico Gramazio ha una peculiarità: i premi alla memoria che vengono consegnati ai familiari di coloro che hanno lasciato un segno. Quest’anno i riconoscimenti “alla memoria” andranno a Raffaele Valensise per il suo contributo all’attività storica e umanistica, oltreché politica; e all’indimenticabile Luigi Tallarico, critico d’arte sopraffino collaboratore per decenni delle pagine culturali del “Secolo d’Italia”.