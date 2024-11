Tombola scostumata e cultura | solidarietà per il prossimo Natale

Leggi su Ilblogdigio.it

Nel corso del mese di dicembre Franco Testa incontrerà gli amici dell’area Flegrea per la oramai già notadi Beneficenza. Sarà presente anche la scrittrice Giovanna Di Francia, che contribuirà alla donazione per i bambini del Villaggio di San Francesco in Tanzania, con la presentazione del suo libro “Anche in Carcere viene”. Ecco .per ilIl Blog di Giò.