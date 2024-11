Anconatoday.it - Targa “clonata” fa arrivare multe alla persona sbagliata. Camuffata con nastro adesivo

Leggi su Anconatoday.it

ANCONA - Un pezzo dinero per cambiare ladell’automobile e non pagare così i pedaggi autostradali. La F di una Mercedes classe C era diventata una E. Il resto della combinazione alfanumerica era rimasta come l’originale. Con quel camuffamento però laera identica a.