Veneziatoday.it - Tagli degli uffici postali, ne restano 30. Presto il servizio rilascio passaporti

Leggi su Veneziatoday.it

Poste Italiane conferma la chiusura dei propridi Trivignano, Marghera 1 (via Pasini), Marghera 3 (via Longhena) e Venezia 11 (Sant’Elena), come da provvedimento dell’Autorità di regolamentazione Agcom. L'operazione, già annunciata nelle scorse settimane, è stata illustrata nel corso della.