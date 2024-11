Veronasera.it - Stefano Dall'Armellina in concerto a Verona

Arriverà venerdì 29 novembre ail tour promozionale del disco di"La Magnolia Stellata" uscito da poche settimane per l'etichetta veronese Vrec (su CD e vinile). L'appuntamento per la rassegna "Vrec D'autore" è alle ore 21.30 a Le Cantine De L'arena in Piazzetta.