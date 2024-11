Pordenonetoday.it - Sradicano la cassaforte e fuggono con due orologi di lusso da 40mila euro

Non si placa l'ondata di furti nel Pordenonese. Anche nell'ultima settimana i ladri sono entrati in azione concentrandosi in particolare sulle zone periferiche della Destra Tagliamento. Stando alle ultime ricostruzioni sono cinque i colpi andati a segno nella giornata di lunedì 25 novembre. Ma il.