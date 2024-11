Infobetting.com - Sporting Lisbona-Arsenal (Champions League, 26-11-2024 ore 21:00 ): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Equilibrio e qualche gol al “Jose Alvalade”

Leggi su Infobetting.com

Apparentemente non sembra essere cambiato nulla: Ruben Amorim è andato a Manchester ma losi è concesso un’altra goleada in Taça de Portugal, venerdì notte contro l’Amarante. L’avversario non era dei più probanti ma per Joao Pereira era importante iniziare bene: il rivale di martedì notte sarà di tenore ben diverso, visto che i .InfoBetting: Scommesse Sportive e