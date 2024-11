Calcionews24.com - Southgate, quale futuro per l’ex ct inglese? «Non limiterò le mie scelte al mondo del calcio»

Leggi su Calcionews24.com

Le parole di Gareth, ex Ct dell’Inghilterra, sul suo: «Mi sto prendendo tempo per decidere, non mial» Gareth, dopo l’addio alla nazionale, si sta prendendo del tempo per decidere il prossimo passo della sua carriera che, come scriveCt su Linkedin, potrebbe non essere per forza nel .