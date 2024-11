Ecodibergamo.it - Sorisole, incendio alla Milestone: due intossicati lievi, allarme subito rientrato

GLI INCENDI. Vigili del fuoco e carabinieri all’azienda di via Fatebenefratelli. Visitati un uomo di 67 anni e una donna di 62. A Gorlago, portato in ospedale il titolare di una ditta di guarnizioni in plastica sempre per una lieve intossicazione.