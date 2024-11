Ilgiorno.it - Sophie Codegoni e le accuse a Basciano: “La verità verrà a galla. Ho paura, esco solo con i bodyguard”

Leggi su Ilgiorno.it

Milano, 26 novembre 2024 – "Sono molto serena perché so che ogni cosa che ho dichiarato è affiancata da prove e testimoni. Ci vorrà del tempo, ma la". Queste le parole di, l'influencer di 23 anni che ha accusato di stalking l'ex compagno Alessandro, dj 35enne, che per questo è stato arrestato e dopo 48 ore scarcerato in quanto, secondo il giudice, sono caduti i gravi indizi a suo carico. La donna, affiancata dagli avvocati Jessica Bertolina, Paola Zanoni e Viviana Cugnasca, in un’intervista al Corriere della sera, ha ripercorso le tappe del rapporto con il suo ex iniziato durante il reality del Grande Fratello: "Il problema nasceva quando mi staccavo da lui, che fosse per andare a mangiare una pizza, per andare a lavorare o da mia mamma, lui cambiava completamente.