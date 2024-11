Calcionews24.com - Slovan Bratislava Milan, Leao: «Dobbiamo migliorare questo. Vi dico la cosa più importante da fare»

Leggi su Calcionews24.com

Le parole di, subentrato dalla panchina e quasi subito in gol per il momentaneo 2-1 dei rossoneri Rafa, attaccante del, ha rilasciato un’intervista interessante su Sky Sport dopo la partita vinta per 3-2 contro loin trasferta. Il portoghese è subentrato e ha siglato il momentaneo 2-1. PARTITA – «Questa partita era .