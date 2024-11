Calcionews24.com - Slovan Bratislava Milan, Kucka: «Combattuto fino alla fine, nostra miglior gara in Champions League»

Leggi su Calcionews24.com

Il grande ex di serata ha parlato del match perso in casa per 3-2 dallocontro ilJuraj, centrocampista dello, ha parlato dopo la sfida persa contro ilper 3-2. L’attuale capitano del club sblocco ha un grande passato in Serie A, tra cui anche in rossonero. Ecco .