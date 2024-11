Lidentita.it - Slovan Bratislava-Milan 2-3, gol di Pulisic, Leao e Abraham

Leggi su Lidentita.it

(Adnkronos) – Ilcala il tris acontro lo, si impone 3-2 in trasferta nella quinta sfida della nuova Champions e sale in classifica portandosi a 9 punti. In gol per la squadra di Fonseca sono andati. Il tecnico rossonero aveva deciso di schierare l'ex Roma dal primo .2-3, gol diL'Identità.