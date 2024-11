Milanotoday.it - Ski'n Card, lo ski pass 'pay per use' per tutta la Lombardia

Una tessera valida in tutti i comprensori sciistici della, in modalità 'pay per use', perfetta per i milanesi che vogliono godersi alcune giornate sulle piste da sci, ma con la libertà di cambiare località ogni volta. Si chiama Ski'ned è la nuova iniziativa della Regione.