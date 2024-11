Today.it - Skeleton Crew, la nuova serie di Star Wars su Disney+: trailer, trama, cast e quando esce

Leggi su Today.it

Quattro ragazzi e un'avventura nella Galassia lontana lontana. Suè in arrivo, la'di formazione' ambientata nell'universo dicon Jude Law come protagonista. Dalalla data di uscita, passando per ile le anticipazioni sulla, ecco.